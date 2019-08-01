В Казани наркодилер попытался скрыться на машине «Яндекс.Драйва» и подрался с полицейскими

Фото: скриншот видео пресс-службы МВД РТ

В поселке Царицыно Советского района Казани полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. При задержании он попытался скрыться на автомобиле каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв», попал в ДТП и устроил потасовку с сотрудниками МВД.

Пресс-служба МВД РТ описывает события следующим образом. 30 июля экипаж ППС патрулировал Царицыно и обратил внимание на автомобиль, который стоял в лесопосадке, недалеко от частных жилых домов (в сообщении не сказано, что автомобиль относится к «Яндекс.Драйву», но это видно на видеозаписи задержания). Спустя время мужчина вышел к арендованному автомобилю и начал движение. Полицейские потребовали остановиться, однако их требования были проигнорированы, и водитель транспортного средства увеличил скорость, пытаясь скрыться от экипажа.

Уходя от полицейских, преследуемый выехал на встречную полосу и попал в ДТП. После этого полицейские попытались задержать его, для чего пришлось применить силу — подозреваемый активно сопротивлялся. Чтобы усмирить его, потребовались усилия четырех человек.

При досмотре задержанного и автомобиля полицейские обнаружили два свертка желтого цвета, прозрачную банку с комкообразным веществом и 90 пакетиков черного и синего цветов. Проведенное исследование установило, что одна часть изъятого является синтетическим наркотиком мефедроном, другая — гашишем. На записи задержания видно, что часть наркотиков подозреваемый прятал у себя в штанах.

Напомним, недавно сотрудники УФСИН Татарстана обнаружили героин в одноразовых бритвах, которые попытались передать в одну из колоний в республике.