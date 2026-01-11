Новости происшествий

Судно с россиянами попало в аварию у Пхукета

17:54, 11.01.2026

Сотрудники полиции двух тайских провинций начали расследование аварии

Фото: Артем Дергунов

Прогулочный катер столкнулся с рыболовецким судном недалеко от острова Пхукет, в результате погибла одна россиянка, сообщает RT.

Медицинская помощь пострадавшим оказана сразу несколькими больницами Пхукета, состояние пострадавших различное.

Сотрудники полиции двух тайских провинций начали расследование аварии, консульство оказывает необходимую поддержку российским гражданам.

Ранее «Реальное время» писало, что трое пассажиров моторной лодки утонули в реке Каме.

Ариана Ранцева

Происшествия

