Судно с россиянами попало в аварию у Пхукета
Сотрудники полиции двух тайских провинций начали расследование аварии
Прогулочный катер столкнулся с рыболовецким судном недалеко от острова Пхукет, в результате погибла одна россиянка, сообщает RT.
Медицинская помощь пострадавшим оказана сразу несколькими больницами Пхукета, состояние пострадавших различное.
Сотрудники полиции двух тайских провинций начали расследование аварии, консульство оказывает необходимую поддержку российским гражданам.
Ранее «Реальное время» писало, что трое пассажиров моторной лодки утонули в реке Каме.
