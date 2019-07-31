Итоги дня: в Татарстане предотвратили теракт, карта со всеми камерами на дорогах, тушение лесных пожаров

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 31 июля.

ЦОС ФСБ России сообщил о том, что в Татарстане предотвратили теракт. На месте планируемого преступления были задержаны два человека. Задержанные — сторонники ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»). Сообщается, что теракт предотвращен на территории промзоны Нижнекамска. Подробнее — в материале «Реального времени».



ГИБДД РФ впервые представила на своем сайте карту, на которой указаны все камеры контроля движения на дорогах. Правда, ресурс сразу после запуска упал. Подробнее — в материале «Реального времени».



Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны помочь в тушении лесных пожаров в Сибири. Указание ведомству было дано после доклада главы МЧС Евгения Зиничева. Более того, вооруженные силы будут находиться в Иркутской области до особого распоряжения главы государства.

Американская корпорация Google анонсировала новое обновление для браузера Chrome 76.

В проекте генплана Казани обнаружили «второй «Миллениум», мост от станции «Новаторов» до Чистопольской. Он призван разгрузить «Миллениум» и Третью транспортную дамбу от потока машин.

На Пермском пороховом заводе произошел взрыв, изначально сообщалось о трех пострадавших. Позже появилась информация, что в результате взрыва пострадали пять сотрудников предприятия.

Вторая волна паводка в Иркутской области затронула в 30 населенных пунктах 1,8 тысячи домов, в которых проживают почти 4 тысячи семей. Об этом на заседании правительственной комиссии рассказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.



В ПФР объяснили, по какой причине Генпрокуратура проверит пенсионные фонды.