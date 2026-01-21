Коммерческие сети 5G в России могут появиться в 2026 году

Массовый доступ к технологии в мегаполисах ожидается в 2027—2028 годах

Первые коммерческие сети связи пятого поколения (5G) могут быть запущены в России в 2026 году. Об этом сообщили «Ведомости».

В министерстве рассматривают возможность расширения основного частотного диапазона для сетей 5G до 4 400–4 990 МГц. Ранее в качестве базового для запуска технологии был утвержден диапазон 4 800–4 990 МГц.

Минцифры планировало провести в июле 2025 года аукцион по распределению двух лотов частот в указанной полосе, однако в октябре торги были отменены. В ведомстве уточнили, что окончательные решения о сроках и условиях проведения аукциона пока не приняты.

В «Ростелекоме» отметили, что для эффективного развертывания сетей пятого поколения необходимо использование как основного, так и вспомогательных частотных диапазонов.

В МТС сообщили о технической готовности к запуску 5G при условии технологической нейтральности, подчеркнув, что основной частотный ресурс потребуется для последующего увеличения пропускной способности сети.

«Билайн» заявил о поддержке инициатив по выделению дополнительного радиочастотного ресурса для развития мобильной связи. Представитель «Мегафона» от комментариев отказался.

Ожидается, что запуск сетей 5G в 2026 году будет осуществляться точечно — в отдельных городах и районах. Массовый доступ к технологии для пользователей прогнозируется в мегаполисах в 2027–2028 годах.

