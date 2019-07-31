НТР: пресечен теракт в промзоне Нижнекамска
Татарстанцы опознали место предполагаемого взрыва, сорванного спецслужбами. Теракт предотвратили на территории промышленной зоны Нижнекамска, сообщает «Нижнекамская телерадиокомпания» со ссылкой на собственные источники.
Ранее ФСБ распространила информацию о задержании двух сторонников «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) при подготовке взрыва на неком «объекте инфраструктуры Республики Татарстан».
На опубликованном в Сети видео спецоперации хорошо просматривается участок лесной местности близ железной дороги.
В ФСБ и МВД данные НТР не подтверждают и не опровергают.
Детали — в материале «Реального времени».Татарстан
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