Telegram может сохранить работу в России за счет сотрудничества с властями
Депутат Андрей Свинцов, который ранее заявил о полной блокировке WhatsApp* в 2026 году, исключил возможность такого же сценария у его конкурента
Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) заявил, что полная блокировка Telegram в России не планируется. По мнению депутата, мессенджер успешно взаимодействует с правительствами различных стран, включая Россию, передает ТАСС.
— Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, можно не беспокоиться, — подчеркнул Свинцов.
Накануне депутат высказал предположение о возможной блокировке другого мессенджера — WhatsApp*. По мнению Свинцова, это может произойти в 2026 году, особенно в период проведения думских выборов, когда такие меры будут считаться обоснованными.
Справка
* Принадлежит Meta Platforms Inc., признана экстремистской организацией и запрещена в России.
