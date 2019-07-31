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ГИБДД РФ впервые представила карту со всеми камерами на дорогах

10:43, 31.07.2019
ГИБДД РФ впервые представила карту со всеми камерами на дорогах
Фото: pxhere.com

ГИБДД РФ впервые представила на своем сайте карту, на которой указаны все камеры контроля движения на дорогах. Отмечается, что этот ресурс еще будет заполняться.

На карте показаны участки, на которых есть камеры отслеживания скоростного режима. Возможен показ радаров в отдельных регионах. Также при приближении карты, можно увидеть количество камер на определенном участке дороги.

Помимо этого, посмотреть, находится ли камера на интересующем участке дороги можно при помощи поиска.

Ранее сообщалось, что на дорогах Татарстана установлено 36% дорожных камер Поволжья.

АвтоБизнесТранспорт
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