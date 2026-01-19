Российский рынок беспилотников ждет резкий скачок спроса к 2030 году

Ожидается, что спрос на беспилотники увеличится на 120%

Фото: Артем Дергунов

Генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев представил прогноз роста спроса на беспилотные системы и барражирующие боеприпасы к 2030 году. Согласно оценкам, озвученным перед началом международной выставки UMEX 2026 в Абу-Даби, ожидается, что спрос на беспилотники увеличится на 120%, а на барражирующие боеприпасы — на целых 400%, пишет ТАСС.

Михеев подчеркнул, что сегмент беспилотных технологий является одним из самых динамично развивающихся направлений на мировом рынке вооружений, и российские разработчики активно участвуют в этом процессе. По его словам, российские предприятия, включая компании, входящие в состав госкорпорации «Ростех», предлагают широкий спектр продукции, начиная от небольших разведывательных дронов и заканчивая крупными ударными комплексами.

Выставка UMEX 2026 станет важной площадкой для демонстрации достижений российских компаний в области беспилотных систем и привлечения новых клиентов из разных стран мира.

Ариана Ранцева