В проекте генплана Казани обнаружили «второй «Миллениум»

В проекте генплана Казани обнаружили «второй «Миллениум», мост от станции «Новаторов» до Чистопольской. Он призван разгрузить «Миллениум» и Третью транспортную дамбу от потока машин.

Сейчас Советский и Ново-Савиновский районы связывают только два моста, но в связи с увеличением потока машин мост от «Новаторов» до Чистопольской заложен как вариант.

До 1 августа горожане смогут оставить свои замечания и предложения на портале для общественных обсуждений или обратиться в Управление архитектуры и градостроительства. Отметим, что поучаствовать в обсуждении генплана могут только имеющие казанскую прописку граждане или владельцы недвижимости в городе.

Напомним, ранее в Казани началась стройка четырех станций метро: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова».