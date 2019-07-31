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В проекте генплана Казани обнаружили «второй «Миллениум»

14:47, 31.07.2019 1
В проекте генплана Казани обнаружили «второй «Миллениум»
Фото: realnoevremya.ru

В проекте генплана Казани обнаружили «второй «Миллениум», мост от станции «Новаторов» до Чистопольской. Он призван разгрузить «Миллениум» и Третью транспортную дамбу от потока машин.

Сейчас Советский и Ново-Савиновский районы связывают только два моста, но в связи с увеличением потока машин мост от «Новаторов» до Чистопольской заложен как вариант.

До 1 августа горожане смогут оставить свои замечания и предложения на портале для общественных обсуждений или обратиться в Управление архитектуры и градостроительства. Отметим, что поучаствовать в обсуждении генплана могут только имеющие казанскую прописку граждане или владельцы недвижимости в городе.

Напомним, ранее в Казани началась стройка четырех станций метро: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:55
    Этот мост был нарисован ещё во времена КАзгражданпроекта в середине восьмидесятых.Просто никто не знает как к нему подступиться.Железная дорога это не трамвай четвёртый номер.Был и нет его.
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