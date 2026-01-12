Главным редактором «Реального времени» стал Александр Третьяков

Он уже работал в интернет-газете в 2015—2016 годах

Фото: предоставлено Александром Третьяковым

С 12 января главным редактором интернет-газеты «Реальное время» назначен Александр Третьяков.

Трудовой путь он начал в 2010 году на телеканале «Эфир» в качестве корреспондента программы «Город». В 2011—2013 годах — собственный корреспондент электронной газеты «Бизнес Онлайн». В 2013—2015 годах — корреспондент издания «РБК Татарстан» и телеканала «Эфир».

С 2015 по 2016 год работал специальным корреспондентом интернет-газеты «Реальное время». В 2016—2020 годах — заместитель главного редактора ИА «Татар-информ» (редактор отдела экономики). В 2020—2024 годах заместитель генерального директора — директор медиашколы АО «Татмедиа».

В 2024—2025 годах занимал должность главного редактора издания «Коммерсантъ Волга-Урал». Женат, имеет двоих детей.

Напомним, в 2025 году интернет-газета «Реальное время» отметила десятилетие с момента запуска. На сегодняшний день аудитория издания превышает 120 тысяч уникальных посетителей в сутки и составляет более 21,5 миллиона читателей. Интернет-издание входит в топ-5 самых читаемых татарстанских СМИ по доле казанской аудитории и в топ-3 самых читаемых татарстанских СМИ по совокупной аудитории, по данным метрики LiveInternet.