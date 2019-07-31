Мутко рассказал, сколько домов затронула вторая волна паводка в Иркутской области

Вторая волна паводка в Иркутской области затронула в 30 населенных пунктах 1,8 тысячи домов, в которых проживают почти 4 тысячи семей.

Об этом на заседании правительственной комиссии рассказал вице-премьер РФ Виталий Мутко. 611 частных домов подтоплено, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее на заседании правкомиссии губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что один человек, которого считали пропавшим во время паводка, нашелся. Сильное наводнение в Иркутской области началось в конце июня.

