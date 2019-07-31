Google презентовала обновление для браузера Chrome
Американская корпорация Google анонсировала новое обновление для браузера Chrome 76.
Оно не позволяет сайтам идентифицировать пользователя в режиме инкогнито. Информация размещена в официальном блоге Google. Теперь пользователи смогут бесконечно просматривать сайты с пейволлом и ограниченным количеством статей для ознакомления.
Новое обновление в том числе станет автоматически включать темную тему для пользователей.
Напомним, ранее американская компания Google признала утечку данных пользователей из голосового помощника. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте корпорации.
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