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Google презентовала обновление для браузера Chrome

14:27, 31.07.2019
Google презентовала обновление для браузера Chrome
Фото: pixabay.com

Американская корпорация Google анонсировала новое обновление для браузера Chrome 76.

Оно не позволяет сайтам идентифицировать пользователя в режиме инкогнито. Информация размещена в официальном блоге Google. Теперь пользователи смогут бесконечно просматривать сайты с пейволлом и ограниченным количеством статей для ознакомления.

Новое обновление в том числе станет автоматически включать темную тему для пользователей.

Напомним, ранее американская компания Google признала утечку данных пользователей из голосового помощника. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте корпорации.

ТехнологииITТелекоммуникацииОбщество
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