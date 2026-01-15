Роскомнадзор оставил ограничения в отношении WhatsApp* в силе
В пресс-службе ведомства заявили, что в настоящий момент отсутствуют основания для отмены ограничительных мер
Роскомнадзор подтвердил отсутствие намерений снимать ранее установленные ограничения на работу мессенджера WhatsApp*, пишет ТАСС.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, в настоящий момент отсутствуют основания для отмены ограничительных мер, принятых ранее, пишет ТАСС.
Ранее «Реальное время» писало, что в России могут полностью заблокировать WhatsApp* в 2026 году.
Справка
* Принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
