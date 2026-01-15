Новости технологий

Роскомнадзор оставил ограничения в отношении WhatsApp* в силе

15:15, 15.01.2026

В пресс-службе ведомства заявили, что в настоящий момент отсутствуют основания для отмены ограничительных мер

Фото: Дмитрий Зайцев

Роскомнадзор подтвердил отсутствие намерений снимать ранее установленные ограничения на работу мессенджера WhatsApp*, пишет ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в настоящий момент отсутствуют основания для отмены ограничительных мер, принятых ранее, пишет ТАСС.

Ранее «Реальное время» писало, что в России могут полностью заблокировать WhatsApp* в 2026 году.

Ариана Ранцева
Справка

* Принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

