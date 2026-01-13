Союз журналистов предлагает поддержать сельские газеты с помощью специальной программы

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил для РИА «Новости» о необходимости разработки специальной программы поддержки журналистов в районных СМИ. По его мнению, подобная инициатива могла бы решить проблему кадрового дефицита в региональных изданиях.

В настоящее время в районных газетах, которые составляют основу российской журналистики, наблюдается острая нехватка сотрудников. Значительная часть редакторов и журналистов — женщины предпенсионного возраста. Существует риск, что после их выхода на пенсию многие издания могут прекратить свою работу.

Основная причина, по которой молодые специалисты не стремятся работать в районных СМИ, — низкий уровень заработной платы. Новая программа, по аналогии с уже действующими инициативами «Земский доктор», «Земский врач» и «Земский работник культуры», призвана привлечь молодежь в сельские районы и небольшие города.

Наталья Жирнова