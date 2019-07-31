Путин поручил военным тушить лесные пожары в Сибири

Владимир Путин поручил Минобороны помочь в тушении лесных пожаров в Сибири. Указание ведомству было дано после доклада главы МЧС Евгения Зиничева. Более того, вооруженные силы будут находиться в Иркутской области до особого распоряжения главы государства.

Лесные пожары охватили почти 3 млн гектаров тайги. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.

Ранее сообщалось, что алтайский депутат предложила тушить пожары с помощью бомб, при взрыве которых поглощается кислород.