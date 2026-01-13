Минцифры готовит налоговые льготы для государственных IT-компаний

Министерство цифрового развития России выступило с инициативой расширить налоговые преференции на государственные IT-компании, которые работают в интересах всего рынка. Об этом сообщает «Ъ».

Право на получение государственной поддержки будет предоставлено нескольким категориям организаций. Среди них — разработчики программного обеспечения и баз данных для государственных информационных систем. Также в список вошли участники значимых проектов в сфере цифровизации и правообладатели программ, которые включены в российский перечень для предустановки на различные устройства.

Кроме того, поддержку смогут получить разработчики решений для объектов критической информационной инфраструктуры.

Важным аспектом проекта является возможность получения IT-аккредитации самим Минцифры и региональными цифровыми ведомствами. Это даст их сотрудникам право на отсрочку от призыва в армию, что поможет сохранить квалифицированные кадры в государственном секторе и предотвратить отток программистов.

