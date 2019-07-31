В ПФР пояснили, почему Генпрокуратура проверит пенсионные фонды
Генпрокуратура проверит работу негосударственных пенсионных фондов из-за массовых обращений граждан по поводу неправомерного перевода пенсионных накоплений.
Об этом сообщили в пресс-службе ПФР. Накануне первый замгенпрокурора Александр Буксман рассказал, что по поручению главы государства в августе ведомство начинает массовые проверки работы пенсионных фондов. ПФР уведомлен о планируемых проверках, сообщает «РИА Новости».
Напомним, ранее Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова до сентября.
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