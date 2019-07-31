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В ПФР пояснили, почему Генпрокуратура проверит пенсионные фонды

17:09, 31.07.2019
В ПФР пояснили, почему Генпрокуратура проверит пенсионные фонды
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Генпрокуратура проверит работу негосударственных пенсионных фондов из-за массовых обращений граждан по поводу неправомерного перевода пенсионных накоплений.

Об этом сообщили в пресс-службе ПФР. Накануне первый замгенпрокурора Александр Буксман рассказал, что по поручению главы государства в августе ведомство начинает массовые проверки работы пенсионных фондов. ПФР уведомлен о планируемых проверках, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова до сентября.

Общество
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