Хакеры заявили о краже 78 млн файлов личных данных пользователей Discord

В многомиллионный набор вошли сообщения, голосовые сессии, действия и данные серверов

Фото: скриншот с приложения Discord

Хакер под именем HawkSec заявил, что продает набор из 78 млн файлов личных данных пользователей Discord. На специализированном форуме он заявил, что в набор вошли сообщения, голосовые сессии, действия и данные серверов. О возможном взломе Discrod в соцсети X написал крупнейший мировой агрегатор хакерских атак Hackmanac, хотя и указал, что информация требует подтверждения.

В своем блоке HawkSec указал, что данные пользователей собирались в течение месяца. Их собирались использовать для ныне заброшенного и неназванного проекта в сфере OSINT/CSINT. В Discord информацию о столь крупной утечке еще не комментировали.

Последний раз об утечке данных DIscord сообщалось в октябре 2025 года. Тогда утекли реальные имена и удостоверения личности некоторых пользователей. Представители сервиса тогда утечку признали, но заявили, что она затронула лишь ограниченное число пользователей, которые взаимодействовали с поддержкой Discord или Trust and Safety.

Артем Гафаров