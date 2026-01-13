Новости технологий

В Татарстане отмечается сбой Telegram

09:07, 13.01.2026

Фото: Dima Solomin на Unsplash

В Татарстане отмечается сбой Telegram. Ближе к 9 утра в Downdetector стали появляться первые жалобы от пользователей.

На данный момент сбой социальной сети занимает долю в 16% от всего количества жалоб. Помимо Telegram, в республике сбоит сайт Уфанет и сервис СПБ — по 8% от числа жалоб.

скриншот с сайта downdetector.su

Накануне жители Татарстана жаловались на сбои в работе СДЭК.

Наталья Жирнова

Технологии Татарстан

