В Татарстане отмечается сбой Telegram
Ближе к 9 утра в Downdetector стали появляться первые жалобы от пользователей
В Татарстане отмечается сбой Telegram. Ближе к 9 утра в Downdetector стали появляться первые жалобы от пользователей.
На данный момент сбой социальной сети занимает долю в 16% от всего количества жалоб. Помимо Telegram, в республике сбоит сайт Уфанет и сервис СПБ — по 8% от числа жалоб.
Накануне жители Татарстана жаловались на сбои в работе СДЭК.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».