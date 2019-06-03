Итоги дня: Tinder поделится информацией с ФСБ, приговор Даутовой и предполагаемый виновник ДТП на Булаке

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 3 июня.

Популярное приложение для знакомств Tinder попало в список организаторов распространения информации Роскомнадзора. Согласно законодательству, оно должно будет по требованию предоставлять ФСБ и другим госорганам данные о пользователях, включая их переписку.



Вахитовский райсуд Казани приговорил экс-главу АКБ «Спурт» Евгению Даутову к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима. Она признана виновной в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовой отчетности.



Телеграм-канал «Татарский Якудза» сообщил, что за рулем BMW Х5, попавшего в резонансное ДТП в Казани, находился сын татарстанского бизнесмена Александр Валк. Однако сам Валк в разговоре в «Реальным временем» отверг подобные обвинения. Он утверждает, что продал автомобиль в феврале.



Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) провела оценку компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Ее стоимость составила 44,8 млрд рублей.



Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал о планах создать в республике курорт европейского класса. По его словам, нашелся инвестор для реконструкции горнолыжного центра «Мраткино».



Рынок онлайн-торговли за год вырос на 59%. По итогам 2018 года егшо объем составил 1,66 трлн рублей.

В Набережных Челнах скончался генеральный директор ООО ТКФ «Кама-Тракс» Леонид Штейнберг.











