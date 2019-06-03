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В России онлайн-торговля выросла до рекордных 1,66 трлн рублей

08:06, 03.06.2019
В России онлайн-торговля выросла до рекордных 1,66 трлн рублей
Фото: pixabay.com

По итогам 2018 года объем российского рынка онлайн-торговли составил 1,66 трлн рублей. Это на 59% больше по сравнению с 2017 годом, говорится в исследовании Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Как пишет РБК со ссылкой на главу АКИТ Артема Соколова, темпы роста рынка оказались лучшими с 2010 года, когда было проведено первое исследование.

Рост рынка произошел в связи со вкладом малых и средних онлайн-продавцов, развивающих бизнес в регионах. Также Соколов пояснил, что в этом году АКИТ поменяла методологию исследования.

Ранее сообщалось, что стоимость доставки товаров из онлайн-магазинов может снизиться на 5—10%.

БизнесРозничная торговля
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