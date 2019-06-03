На 73-м году скончался известный предприниматель из Набережных Челнов Леонид Штейнберг
Сегодня ночью после продолжительной болезни умер генеральный директор ООО ТКФ «Кама-Тракс» Леонид Штейнберг, сообщают «Челнинские известия».
Гражданская панихида состоится 5 июня в ДК «Энергетик». Леонид Штейнберг будет похоронен на кладбище в Набережных Челнах. Штейнберг — основатель боевой комсомольской дружины в годы строительства КАМАЗа. Работал заместителем начальника УВД города, позже создал собственную транспортную компанию — «Кама-Тракс».Общество Татарстан
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