«Ведомости»: компанию «Гражданские самолеты Сухого» оценили в 44,8 млрд рублей

Стоимость компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) оценили в 44,8 млрд рублей.

Как сообщает газета «Ведомости», оценка проводилась с целью объединения гражданских активов ОАК в единую авиастроительную компанию. ГСС, «ОАК — центр комплексирования» и «Новые гражданские технологии» планируют присоединить к корпорации «Иркут». Последнюю оценили в 56,8 млрд рублей.

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс РФ с просьбой организовать оперативную проверку систем самолета Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям. Поводом к проверке послужила авиакатастрофа 5 мая в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек.