Телеграм-каналы сообщили имя водителя BMW Х5, попавшего в Казани в ДТП на скорости 200 км/ч

Телеграм-канал «Татарский Якудза» обнародовал имя водителя BMW Х5, попавшего в ДТП в Казани утром в воскресенье. По данным канала, за рулем автомобиля находился 32-летний Александр Валк.

Сообщается, что он сын предпринимателя из Нижнекамска Валерия Валка.

Отмечается, что Валерий Валк также является главой Федерации восточных боевых единоборств Татарстана.

Напомним, что утром 2 июня BMW Х5 на улице Лево-Булачной снес ограждение и врезался в лестницу на скорости около 200 км/ч.