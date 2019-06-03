Tinder будет предоставлять ФСБ переписку пользователей

Роскомнадзор внес мобильное приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации. Попадание в него обязывает собирать, хранить и предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях своих пользователей, включая переписки.

В реестр Tinder попал еще в конце мая. Изданию РБК сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, что в список попала компания-владелец этого сервиса — Match Group, LLC.

Ранее компаниям Facebook и Twitter дали еще девять месяцев на локализацию персональных данных российских пользователей в России. До этого суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter (по 3 тысячи рублей).