Сын главы Федерации единоборств отрицает причастность к ДТП на Булаке

Александр Валк, на которого указывали СМИ и телеграм-каналы, сообщил «Реальному времени», что не имеет отношения к громкому ДТП, произошедшему в воскресенье утром.



Валк показал договор купли-продажи автомобиля BMW X5М с номерами P191ET, который протаранил ограждения на перекрестке Лево-Булачной и Чернышевского и снес два столба с дорожными знаками. Договор датирован 19 февраля 2019 года. Кому Валк продал автомобиль, не ясно (имя на договоре перечеркнуто).



Среди документов — объяснительная Валка в ГИБДД от сегодняшнего дня (копия есть в распоряжении редакции), где он сообщает, что купил автомашину в Москве с целью последующей продажи в августе 2018 года. «У нас была договоренность, что он ее перерегистрирует в течение 10 дней. Почему он этого не сделал, я не знаю», — пишет Валк.



«Я к этому отношения не имею. Нигде не скрываюсь и прошу не очернять мое имя. Водитель есть на видео. Его ищет ГИБДД. Кто он, я не знаю. Но точно не тот, кому я продавал авто», — уточнил Валк.