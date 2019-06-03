Экс-главу «Спурта» Евгению Даутову приговорили к 3 годам и 1 месяцу колонии

Фото: Александр Артемьев

Вахитовский суд Казани приговорил экс-главу АКБ «Спурт» Евгению Даутову к 3 годам и 1 месяцу колонии общего. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».



Также суд оставил без рассмотрения гражданский иск на 2,9 млрд рублей, предъявленный АСВ.

Ранее прокурор запросил для банкира 6 лет в колонии общего режима.

Напомним, что экс-главу АКБ «Спурт» обвиняют в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовой отчетности. Подсудимая признала вину, ущерб исчисляется почти 3 млрд рублей. На схожую сумму Агентство по страхованию вкладов предъявило к Даутовой гражданский иск.