Хабиров заявил, что в Башкирии появится курорт европейского класса

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что властям региона удалось найти инвестора для реконструкции горнолыжного центра «Мраткино».

По его словам, подрядчиком станет компания «Садовое кольцо». Планируется, что через 3—4 года количество и протяженность трасс в центре станет в два раза больше, появятся всесезонные точки притяжения туристов.

«Это будет курорт европейского класса», — написал Хабиров на своей странице в соцсетях.

Хабиров подчеркнул, что благодаря реконструкции объекта республика получит в экономику дополнительных около 6 млрд рублей.

При этом руководитель региона выразил надежду, что инвесторы найдутся и на другие подобные базы.

Напомним, ранее Хабиров предложил построить в Уфе Центр спортивной борьбы.