Итоги дня: взрыв в Нижнекамске, задержание Хотина и «Роснефть» против Reuters

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 19 апреля.

Сегодня в одном из дворов Нижнекамска произошел взрыв. Причиной стал хлопок газовых баллонов в автомобиле. По счастью, водитель не погиб, он получил перелом ребер и ожоги. Следком возбудил уголовное дело.

СКР объявил сегодня о задержании мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Он подозревается в хищении 7,5 млрд рублей. Любопытно, что миллиардер был одним из самых закрытых бизнесменов России, и даже пресс-служба ведомства перепутала его с казанским предпринимателем Алексеем Семиным. Однако позже в СКР исправились и опубликовали первое видео с подозреваемым.

«Роснефть» объявила о планах обратиться в правоохранительные органы из-за публикации агентства Reuters о том, как компания помогла Венесуэле обойти санкции. В сообщении пресс-службы компании статья названа ложью и попыткой «информационной диверсии».

На совещании в кабмине РТ сообщили, что количество самозанятых в Татарстане достигло 8 600 человек. Глава республиканского управления ФНС Марат Сафиуллин рассказал также, что в I квартале 2019 года в РТ собрано налогов на 196,3 млрд рублей. При этом задолженность по налогам перед консолидированным бюджетом Татарстана выросла почти на 0,5 млрд рублей.

Сегодня Вахитовский райсуд Казани оправдал заместителя главного пристава Татарстана Сергея Плющего по обвинениям в превышении полномочий и получении взятки

Instagram может скрыть количество лайков под постами. В Сеть попали скриншоты с новым дизайном, здесь отсутствуют цифры, показывающие, скольким пользователям понравился пост. Однако в соцсети утверждают, что такой вариант не будет запущен в ближайшее время.