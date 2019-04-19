В Татарстане задолженность по налогам за три месяца выросла почти на 0,5 млрд рублей

Задолженность по налогам перед консолидированным бюджетом Татарстана выросла 5,5% до 9,5 млрд рублей на 1 апреля 2019 года. По данным ФНС, на 1 января размер задолженности составлял 9 млрд рублей.

Наибольший прирост задолженности зафиксирован по налогам со специальными налоговыми режимами, рассказали сегодня на совещании в кабмине РТ. Она выросла на 285 млн рублей.

Также наблюдается рост по земельному налогу с организаций (+270 млн) и по налогу на прибыль (+233 млн).

Напомним, что собираемость налогов в Татарстане за I квартал этого года выросла на 18,4%, до 196,3 млрд рублей.