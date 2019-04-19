Следком возбудил уголовное дело по взрыву в Нижнекамске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Нижнекамске. Оно квалифицируется по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

«19 апреля 2019 года в городе Нижнекамске в результате хлопка баллона с ацетиленом пострадал 55-летний водитель-сварщик ЖЭУ № 6. В настоящее время он госпитализирован», — говорится в сообщении СУ СКР по РТ.

Следователи отмечают, что на месте взрыва сейчас работают специалисты. Они проводят осмотр места происшествия.

Напомним, что сегодня утром в Нижнекамске взорвался автомобиль Lada Largus. Севший в него мужчина получил перелом ребер и ожоги.