В Нижнекамске взорвался автомобиль — видео

В пятницу, 19 апреля, в Нижнекамске взорвался автомобиль. По данным «Реального времени», взрыв произошел во дворах на проспекте Химиков.

На видео с камер наблюдения запечатлен мужчина, садящийся в Lada Largus. Он открывает дверь, чтобы выбраться обратно, и в этот момент машина взрывается.

По данным МВД РТ, при запуске двигателя автомобиля произошел взрыв двух кислородных баллонов, находящихся в салоне.



По сообщениям очевидцев, от взрыва также пострадали стоявшие рядом авто.

Есть свидетельства, что садившийся в автомобиль мужчина выполз из нее.

В ГУ МЧС по РТ «Реальному времени» рассказали, что пострадавший жив. Он получил незначительные ожоги.