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В Нижнекамске взорвался автомобиль — видео

13:26, 19.04.2019 2
В Нижнекамске взорвался автомобиль — видео

В пятницу, 19 апреля, в Нижнекамске взорвался автомобиль. По данным «Реального времени», взрыв произошел во дворах на проспекте Химиков.

На видео с камер наблюдения запечатлен мужчина, садящийся в Lada Largus. Он открывает дверь, чтобы выбраться обратно, и в этот момент машина взрывается.

По данным МВД РТ, при запуске двигателя автомобиля произошел взрыв двух кислородных баллонов, находящихся в салоне.

По сообщениям очевидцев, от взрыва также пострадали стоявшие рядом авто.

Есть свидетельства, что садившийся в автомобиль мужчина выполз из нее.

В ГУ МЧС по РТ «Реальному времени» рассказали, что пострадавший жив. Он получил незначительные ожоги.

Происшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:51
    Счастливчик. Выжил. Взрыв-то какой был! А есть версии о причинах?
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    Анонимно 14:11
    Написали же, взрыв двух кислородных баллонов. А для этого достаточно небольшой утечки или какой то промаслянной тряпки кинутой на баллон
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