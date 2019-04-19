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Instagram может скрыть количество лайков под постом

12:37, 19.04.2019
Instagram может скрыть количество лайков под постом
Фото: pexels.com

Социальная сеть Instagram может скрыть количество лайков под постами.

Скриншоты обновленного приложения опубликовала в Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Манчун Вонг.

Как отметил представитель пресс-службы Instagram в беседе с TechCrunch, компания на данный момент не тестирует приложение с отсутствием лайков, а новый дизайн был доступен только ограниченному кругу лиц.

Ранее Instagram начал тестировать функцию перемотки видео и воспроизведения видеороликов с любого момента.

Технологии
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