Instagram может скрыть количество лайков под постом
Социальная сеть Instagram может скрыть количество лайков под постами.
Скриншоты обновленного приложения опубликовала в Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Манчун Вонг.
Instagram is testing hiding like count from audiences,
as stated in the app: «We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get» pic.twitter.com/MN7woHowVN
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 18 апреля 2019 г.
Как отметил представитель пресс-службы Instagram в беседе с TechCrunch, компания на данный момент не тестирует приложение с отсутствием лайков, а новый дизайн был доступен только ограниченному кругу лиц.
Ранее Instagram начал тестировать функцию перемотки видео и воспроизведения видеороликов с любого момента.Технологии
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