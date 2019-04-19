«Роснефть»: «Reuters прекратил деятельность как информационное агентство»
В «Роснефти» прокомментировали публикацию агентства Reuters о том, как компания помогла Венесуэле обойти санкции. Нефтяная компания назвала статью ложью и провокацией.
«Роснефть» объявила о планах привлечь правоохранителей к конфликту с агентством из-за «информационной диверсии».
«Вынуждены констатировать, что Reuters прекратил деятельность как информационное агентство и средство массовой информации. Эта структура систематически занимается созданием и распространением целенаправленной дезинформации, легализаций слухов в интересах заказчиков, выдумывает информационные поводы с целью нанесения ущерба российской экономике, российским компаниям и российскому государству», — говорится в сообщении пресс-службы «Роснефти».
Ранее Reuters выпустило материал, в котором утверждалось, что власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации «Роснефть» для того, чтобы обходить санкции. Якобы госкомпания PDVSA использовала российскую компанию как посредника при продажах нефти.ПромышленностьНефтьТехнологииМедиа
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