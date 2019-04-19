Заместителю главного пристава Татарстана Сергею Плющему вынесли оправдательный приговор

В Вахитовском райсуде второе дело заместителя главного пристава Татарстана Сергея Плющего тоже завершилось оправдательным приговором. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Его обвиняли в превышении полномочий и получении взятки 100 тыс. рублей в 2015 году за снятие запрета регистрационных действий на квартиру должника. Обвинение просило для него 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Суд посчитал доводы обвинения недостаточными и оправдал Плющего. Также ему отменили подписку о невыезде, за ним признано право на реабилитацию.



Ранее Верховный суд оставил в силе оправдательный приговор Вахитовского суда по первому делу Плющего о превышении полномочий с незаконным закрытием исполнительных производств.

До этого Плющий выступил с последним словом.