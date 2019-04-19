ФСБ задержала мажоритария банка «Югра» по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей

Следственный комитет сообщил о задержании мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Он подозревается в хищении 7,5 млрд рублей.

«Совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России проведены мероприятия, в результате которых Хотин задержан», — говорится в сообщении СКР.

По данным Следкома, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

Напомним, что 28 июля 2017 года Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» и назначил временную администрацию.