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Следком опубликовал видео с задержанным мажоритарием банка «Югра»

17:29, 19.04.2019
Следком опубликовал видео с задержанным мажоритарием банка «Югра»
Фото: пресс-служба СКР

Следственный комитет опубликовал видеозапись с задержанным мажоритарным акционером банка «Югра» Алексеем Хотиным.

Она стала первым публичным видео с одним из самых закрытых миллиардеров России. В интернете публиковался только один снимок бизнесмена.

До этого СКР по ошибке прикрепил к сообщению о задержании бизнесмена фотографию казанского предпринимателя Алексея Семина.

Напомним, что сегодня Хотин был задержан по подозрению в растрате 7,5 млрд рублей.

ПроисшествияБизнес
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