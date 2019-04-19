Следком опубликовал видео с задержанным мажоритарием банка «Югра»
Следственный комитет опубликовал видеозапись с задержанным мажоритарным акционером банка «Югра» Алексеем Хотиным.
Она стала первым публичным видео с одним из самых закрытых миллиардеров России. В интернете публиковался только один снимок бизнесмена.
До этого СКР по ошибке прикрепил к сообщению о задержании бизнесмена фотографию казанского предпринимателя Алексея Семина.
Напомним, что сегодня Хотин был задержан по подозрению в растрате 7,5 млрд рублей.ПроисшествияБизнес
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым