Стало известно о состоянии мужчины, который находился внутри взорвавшегося автомобиля в Нижнекамске

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Состояние мужчины, который находился внутри взорвавшегося автомобиля в Нижнекамске, оценивается как «средней степени тяжести». Об этом передает корреспондент «Реального времени».

После взрыва мужчину экстренно госпитализировали в ГАУЗ «НЦРМБ». Врачи диагностировали у него травму грудной клетки с подозрением на перелом ребер.

По словам медиков, мужчина находится в состоянии шока.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 19 апреля, в Нижнекамске взорвался автомобиль. На видео с камер наблюдения запечатлен мужчина, садящийся в Lada Largus. Он открывает дверь, чтобы выбраться обратно, и в этот момент машина взрывается.

В результате ЧП пострадали еще две автомашины, припаркованные рядом. По неофициальной версии, в салоне Lada Largus находились два баллона для сварки. На месте разбираются правоохранительные органы.