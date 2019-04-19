Главное к утру: падение реальных доходов россиян, арест главы управления Росавиации, причина пожара в Нотр-Даме

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 19 апреля.

Представитель французской судебной полиции сообщил, что, по мнению следователей, причиной пожара в соборе Парижской Богоматери, скорее всего, является электрическое короткое замыкание. В тот же день президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с французскими бизнесменами в Кремле заявил, что российские компании готовы оказать помощь в восстановлении собора.

Писатель Дмитрий Быков был доставлен на самолете в Москву. По словам главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, Быков перенес перелет нормально, однако писатель по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Главред информационного агенства «Росбалт» Николай Ульянов и еще несколько сотрудников агентства вызваны на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова. Ранее в ходе обысков, которые проходили в офисе «Росбалта» в Москве, была изъята рабочая документация, а также личные вещи и несколько системных блоков.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в l квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению аналогичным периодом 2018 года, передает Росстат. По данным ведомства, в номинальном выражении денежные доходы населения в этот период составили 29,92 тысячи рублей.

Басманный суд Москвы арестовал до 16 июня бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки от экс-гендиректора издательства «Известия» Эраста Галумова. Колбову предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере.

В четверг, 18 апреля, суд также арестовал руководителя управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко. Он обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.

В ночь с 18 на 19 апреля определились все полуфиналисты Лиги Европы. В первом полуфинале встретятся английский «Арсенал», победивший итальянский «Наполи», и «Валенсия», которая выбила из борьбы за трофей «Вильярреал». Во втором полуфинальном поединке сойдутся немецкий «Айнтрахт», прошедший португальскую «Бенфику», и английский «Челси», победивший чешскую «Славию».