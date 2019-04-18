Реальные доходы россиян в первом квартале снизились на 2,3 процента

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению аналогичным периодом 2018 года. Об этом сказано в материалах Росстата.

По данным ведомства, в номинальном выражении денежные доходы населения в этот период составили 29,92 тысячи рублей, увеличившись на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Среднемесячная зарплата в марте составила 45 тысяч рублей, увеличившись на 5,2%.

Ранее стало известно, что Росстат планирует перейти на новую методологию расчета денежных доходов и расходов населения. Данные за первый квартал текущего года предполагалось рассчитывать по-новому.

Замглавы Росстата Константин Лайкам сообщил, что после применения новой методики «радикального» изменения в динамике реальных доходов населения не произойдет.

