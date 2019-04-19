Дмитрия Быкова доставили в Москву

Писатель Дмитрий Быков был доставлен на самолете в Москву. Об этом сообщил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По его словам, Быков перенес перелет нормально, однако писатель по-прежнему находится в тяжелом состоянии, передает «РИА Новости».

Супруга писателя Ирина Лукьянова рассказала, что Быкова доставили в московскую клинику.

«В клинике. Все штатно», — написала она на своей странице в Facebook.



Напомним, что 17 апреля в Уфе был экстренно госпитализирован писатель и журналист Дмитрий Быков. В столице Башкирии он планировал провести лекцию. За несколько часов до этого ему стало плохо. Медики сообщили, что у него проявились проблемы с кровообращением мозга. Позднее стало известно, что Быкова доставят на лечение в Москву.