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Дмитрия Быкова доставили в Москву

02:35, 19.04.2019
Дмитрия Быкова доставили в Москву
Фото: скриншот видео youtube.com

Писатель Дмитрий Быков был доставлен на самолете в Москву. Об этом сообщил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По его словам, Быков перенес перелет нормально, однако писатель по-прежнему находится в тяжелом состоянии, передает «РИА Новости».

Супруга писателя Ирина Лукьянова рассказала, что Быкова доставили в московскую клинику.

«В клинике. Все штатно», — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, что 17 апреля в Уфе был экстренно госпитализирован писатель и журналист Дмитрий Быков. В столице Башкирии он планировал провести лекцию. За несколько часов до этого ему стало плохо. Медики сообщили, что у него проявились проблемы с кровообращением мозга. Позднее стало известно, что Быкова доставят на лечение в Москву.

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