Главреда и нескольких сотрудников «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Алишера Усманова

Главный редактор ИА «Росбалт» Николай Ульянов и еще несколько сотрудников агентства вызваны на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова.

На сайте «Росбалта» уточняется, что корреспондент агентства Александр Шварев должен явиться на допрос в понедельник, 22 апреля. Николай Ульянов и еще два сотрудника редакции — 23 апреля.

В ходе обысков, которые ранее проходили в офисе «Росбалта» в Москве, была изъята рабочая документация, а также личные вещи и несколько системных блоков. на которых содержались статьи по делу криминального авторитета Шакро молодого (Захария Калашова).