Путин о пожаре в Нотр-Даме: «Мы все смотрели на это со слезами на глазах»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с французскими бизнесменами в Кремле заявил, что российские компании готовы оказать помощь в восстановлении собора.

«Мы все сожалеем, мы все смотрели на это со слезами на глазах. Знаю, что французский бизнес готов помочь восстановлению. Мне известно также, что те российские компании, которые работают вместе с вами, которые работают во Франции либо с французскими партнерами, тоже готовы присоединиться», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что собор не только символ Франции, это и символ общеевропейской цивилизации, европейской культуры, передает пресс-служба Кремля.

Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор, который является одним из символов Парижа и всей Франции, получил серьезные повреждения, однако часть реликвий удалось спасти. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на реконструкцию собора потребуется 5 лет.