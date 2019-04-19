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Определились все полуфиналисты Лиги Европы

00:38, 19.04.2019
Определились все полуфиналисты Лиги Европы
Фото: uefa.com

По итогам ответных матчей 1/4 финала стали известны команды, которые прошли в полуфинал Лиги Европы сезона 2018/19.

В первом полуфинале встретятся английский «Арсенал», победивший итальянский «Наполи», и «Валенсия», которая выбила из борьбы за трофей «Вильярреал».

Во втором полуфинальном поединке сойдутся немецкий «Айнтрахт», прошедший португальскую «Бенфику», и английский «Челси», победившй чешскую «Славию».

Финал турнира пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

Накануне стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов. Борьбу за трофей продолжат испанская «Барселона», английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а также голландский «Аякс».

СпортФутбол
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