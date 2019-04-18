Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Суд арестовал руководителя управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская уточнила, что Мнишко обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.



По данным следствия, в 2008 году председатель коллегии адвокатов, используя связи в Росавиации предоставил заключение, содержащее завышенную стоимость юридических услуг для формирования конкурсной документации.

Затем между Государственной корпорацией по организации воздушного движения и адвокатской коллегией был заключен договор, который впоследствии неоднократно продлевали в нарушение установленных процедур, передает ТАСС.



Ранее Басманный суд Москвы арестовал экс-министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова до 25 мая. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.