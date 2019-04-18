Бывший следователь ФСБ арестован по делу о взятке от экс-гендиректора «Известий»

Басманный суд Москвы арестовал до 16 июня бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки от экс-гендиректора издательства «Известия» Эраста Галумова.

Колбову предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (п. 6 ст. 290 УК).

По этому же делу проходит Сергей Белоусов, бывший руководитель отдела, где работал Колбов. По данным суда, он задержан, но мера пресечения ему пока не избрана, передает ТАСС.

По данным газеты «Комсомольская правда», Колбов и Белоусов обвиняются в вымогательстве 65 млн рублей у Галумова.

Ранее Нижегородский районный суд отправил под арест бывшего зампрокурора Нижегородской области Дмитрия Жиделева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.