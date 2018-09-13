Итоги дня: дело Бильгильдеевой, интервью «отравителей» Скрипалей и иск к ПСО «Казань» на 1 млрд

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 13 сентября.

Телеканал RT сегодня опубликовал интервью c подозреваемыми полицией Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александром Петровым и Русланом Бошировым. Главному редактору телеканала Маргарите Симоньян они подтвердили, что это их настоящие имена и фамилии и отметили, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они боятся за жизнь и за близких. Также прозвучала фраза, что если когда-нибудь настоящих отравителей найдут, они надеются, что тогда перед ними извинятся.

Депутат Казгордумы, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Рушания Бильгильдеева стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Ее подозревают в хищении средств 24 граждан в крупном и особо крупном размере. Лидера «справороссов» сегодня задержали. Детали — в материале «Реального времени».

НО «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» подал иск в Арбитражный суд Республики Татарстан в отношении ПСО «Казань». Сумма исковых требований составляет 1 млрд 54 млн рублей. Заявление размещено в разделе «экономические споры по гражданским правоотношениям».

Первый зампрокурора Татарстана признал незаконным и отменил решение следователя о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» в отношении бугульминского предпринимателя Евгения Деданина. По его мнению, вывод следствия о превышении им пределов необходимой обороны объективными данными не подтвержден. Накануне, напомним, Деданин нанес двум вооруженным грабителям, проникшим в его дом, множественные удары ножом в жизненно важные органы. От полученных ранений те скончались на месте.

Комитет Госдумы по регламенту объединил комиссию по этике с комиссией по контролю за доходами. Стоит отметить, что вчера Комиссия по контролю за доходами депутатов объявила о проведении проверки пятерых членов нижней палаты парламента из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия».