«Умысла на мошенничество не было»: за что закрыли лидера справороссов Татарстана Рушанию Бильгильдееву

Бизнеспассажи депутата в Следкоме и УВД Казани расценили как аферу на 7 млн рублей, а по мнению потерпевших, ущерб намного больше

Фото: Роман Хасаев

Подозреваемая в мошенничестве глава «справороссов» Татарстана Рушания Бильгильдеева признала лишь факт неисполнения обязательств своей компании перед гражданами. Депутат и политик объясняет это «объективными экономическими трудностями» и убеждает следователей — умысла на мошенничество у нее никогда не было. Потерпевшими по делу признаны 24 человека, однако их официальный представитель уверен: обманутых — в десять больше. Задержали Бильгильдееву сегодня в кабинете следователя в 10 утра, пока на 48 часов. Детали — в материале «Реального времени».

Как риелтор газопроводчиком стал



Бывший следователь прокуратуры, а ныне адвокат Игорь Турушев защищает интересы покупателей земли в Восточном Державино Лаишевского района. Пока заявления следователям написали 50 людей, купивших участки через агентство недвижимости «Пассаж», где рулила Рушания Бильгильдеева. По словам Турушева таких покупателей было не меньше 150-ти. Потерпевшими пока признаны лишь 24 человека. Но их число однозначно вырастет. Ведь в материалах дела фигурируют еще три поселка, которым прочили статус элитных. Это поселок Радужный и Новое Царицыно в Казани, а также Студенцы в Верхнеуслонском районе.

— Это была глубоко эшелонированная и продуманная афера, считает адвокат. Она даже не была собственником земли — обыкновенный посредник-риелтор, но чтобы обмануть людей стала указывать в договорах — тут будет газопровод и другие коммуникации, ограда, дорога, все красиво и благоустроено, в общем, коттеджный поселок! Поэтому участки продавала подороже. В Державино она что-то сделала, а потом вошла во вкус и стала обманывать людей, — рассказывает адвокат Турушев. — А самое пикантное в том, что земли-то были сельхозназначения и использовать их можно только для садоводства. Большой дом выше двух этажей строить нельзя!

В итоге первые жильцы «элитного» поселка Восточное Державино вот уже пять лет ждут воды и газа. «Там есть только электричество. А вот в Радужном люди за свой счет проводили газ», продолжает защитник. По его словам, деньги на коммуникации — в среднем по 100 тысяч рублей — переводились с четким указанием цели назначения. А вот куда их дели в «Пассаже», должны разобраться следователи.

Частичное погашение ущерба

По словам Рината, координатора потерпевших в Восточном Державино, тревогу они забили уже в 2014-м, когда истек срок исполнения обязательств по договору. «И тут Бильгильдеева пропала — приезжали в офис на улице Бутлерова — офиса там уже нет, направили претензии по нескольким адресам, настаивали на встрече лично с теперь уже бывшим директором и учредителем АН „Пассаж“, — вспоминает он. Отозвалась леди босс вышла только после обещаний обратиться в правоохранительные органы. Толку от встреч не было, последняя из них состоялась буквально две недели назад — перед самым возбуждением дела. Держалась лидер отделения „Справедливой России“ и депутат Казгордумы весьма уверенно. Говорят, не верила, что дело возбудят.

Привлечения Рушании Бильгильдеевой к ответственности садоводы добивались несколько лет — сначала получали отказы в полиции, в феврале 2018-го отказ в возбуждении дела вынес и Следком. Однако 5 сентября по решению руководителя управления Павла Николаева уголовное дело о мошенничестве было возбуждено — по материалам проверки оперативников УВД Казани, и сразу передано на расследование в четвертый отдел по расследованию особо важных дел. Поручили его следователю Евгении Романовой — той, что ранее занималась историей хищения муниципальных подвалов и недвижимости на полмиллиарда рублей.

7 сентября у Бильгильдеевой, ее близких и по адресам связанных с ее именем фирм прошли обыски и выемки документов. Сама она получила статус подозреваемой сразу по 24 эпизодам с общим ущербом более 7 млн рублей. Исходя из приходно-кассовых ордеров в бухгалтерию „Пассажа“ направлялись средства по прокладке коммуникаций к земельным участкам. Люди платили от 91 до 410 тысяч рублей (ущерб в крупном размере), семья Ахметшиных выложила 725 тысяч, а Пигалевы вообще 1 млн 560 рублей. Именно двум последним семьям, как выяснило „Реальное время“, вернули деньги в начале сентября, еще до возбуждения дела. Правда, полностью рассчитались лишь с Ахметшиными, а Пигалевы получили лишь треть от суммы.

На допросе обещала вернуть деньги

На допросе в качестве подозреваемой Рушания Бильгильдеева не стала отрицать очевидное — деньги от граждан при заключении договора „Пассаж“ получал, но полностью свои обязательства не исполнил „ввиду объективных экономических трудностей“, а еще потому, что в Студенцах и Новом Державино „остановились продажи свободных участков“. Как утверждает источник „Реального времени“, а допросе бывшая владелица агентства недвижимости демонстрировала потрясающую осведомленность о ситуации в проблемых поселках. Рассказала о том, что в Восточном Державино уже проложено электричество и водопровод, полностью оформлены документы и начато строительство газопровода, уже проложено 900 метров.

— Электричество там давно. Про водопровод — это вранье! — комментирует позицию подозреваемой адвокат Игорь Турушев. — Там построили [водонапорную] башню, но никакого оборудования в ней нет. Деревня говорит — это наша башня, а Бильгильдеева — не ваша. По газопроводу я лично разговоривал с теми, кто должен был эти работы выполнять — ни копейки им не заплатила. Разве они будут без денег этим заниматься?!

Связаться с потерпевшими из поселка Студенцы пока не удалось. Вероятно им тоже будет интересно узнать, что со слов подозреваемой, электричество у них уже есть, водопровод „планируется полностью запустить осенью 2018 года“, а газовая ветка в планах на следующий. Также, говорят, Бильгильдеева пообещала вернуть потерпевшим еще миллион с лишним до конца сентября. С отстальными также намерена рассчитаться, если они не согласятся подождать прокладки обещанных коммуникаций. В свою защиту политик убеждала следователей: „Умысла на мошенничество в отношении граждан никогда не было“.

Отметим, что кроме сотен садоводов денежные претензии к лидеру татарстанских справороссов имеют и несколько компаний. В том числе ООО «Юридический центр «Перспектива», которое ранее инициировало процедуру банкротства Рушании Бильгильдеевой, предъявив требования на 3 млн рублей. В начале этого лета в разговоре с „Реальным временем“ должница обещала рассчитаться в месячный срок:

— У меня на сегодняшний день [денег] нет. Если бы были, мы бы уже сегодня принесли [в суд] квитанции об оплате. Но будет возможность — мы заплатим. В срок, установленный судом — до конца июня — мы уложимся.

Сегодня после проведения следственных действий задержанную Рушанию Бильгильдееву отправили в изолятор временного содержания.

Заемщица неудачливая, но честная?

Предпринимательнице Рушание Бильгильдеевой, в «земельных» коммерческих проектах, похоже, в принципе не везет. Кроме тянущегося с 2013 года скандала с «дачниками» из поселка Радужный под Константиновкой, в Восточном Державино, Студенцах и Новом Царицыно, которых принадлежавшее Бильгильдеевой ООО «АН «Пассаж» оставило без честно оплаченных ими инженерных коммуникаций, был еще скандал с Раисой Назаровой (|тогда — совладелец ООО «Центр правовой помощи «Альпака»).

Как следует из текста решения Верховного суда РТ, в апреле 2012 года Назарова передала Бильгильдеевой пять миллионов рублей – 2,5 миллиона наличными под расписку, еще 2,5 миллиона внесла на банковский вклад. В августе 2013 года Назарова обратилась в Приволжский райсуд Казани с иском о взыскании долга. В итоге судебное разбирательство спустя год закончилось тем, что Бильгильдеева вернула Назаровой 2,5 миллиона рублей долга и почти 182 тысячи рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

На самом деле эти пять миллионов были платой за быстрый перевод в собственность 10 га земель под Сокурами, срок аренды которых у Назаровой заканчивался, — 2,5 миллиона составлял гонорар Бильгильдеевой, вторая половина суммы – оплата другим организациям услуг по подготовке документации. Когда Бильгильдеевой не удалось выполнить обещанное, а Назарова лишилась участка в связи с окончанием срока аренды, она и пошла в суд…

Еще один неудачный коммерческий проект подвел Рушанию Бильгильдееву в этом году к черте банкротства. С иском о признании ее лично банкротом обратилось в этом году в Арбитражный суд РТ казанское ООО «Юридический центр «Перспектива», которому председатель татарстанского отделения «Справедливой России» задолжала свыше 3 миллионов рублей. И опять ееподвела привычка пользоваться заемными средствами: она под расписку взяла у Александра Афиногенова 4 миллиона рублей, а вернуть смогла лишь 1,5 млн. В результате сложной цепочки ппереуступок права требования долга перешло к ООО «ЮЦ «Перспектива»… Впрочем, это дело пока так и не сдвинулось с мертвой точки – его рассмотрение откладывалось уже четыре раза, в последний раз – 11 сентября.

Не вернула Бильгильдева и два кредита, взятые ею на потребительские нужды в АО «Булгар Банк», задолженность по которым на момент вынесения судебного решения составляла свыше 4 миллионов рублей…

Однако высшее партийное руководство верит в честность и добросовестность регионального лидера «Справедливой России». Об этом корреспонденту «Реального времени» заявила руководитель Центрального аппарата партии Ирина Петеляева.

— Задержание Рушании Бильгильдеевой мы пока не комментируем, — подчеркнула она.