В Казани задержали лидера «справороссов» Рушанию Бильгильдееву

В Казани задержали депутата Казгордумы и председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Рушанию Бильгильдееву. Об этом сообщил собственный источник «Реального времени» в правоохранительных органах.

Позже эту информацию официально подтвердили в Следкоме по РТ.

Как уже сообщало наше издание, лидер «справороссов» стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Ее подозревают в хищении средств 24 граждан в крупном и особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено 5 сентября в Следкоме, 7 сентября по адресам близких фигурантки, ее самой и связанных с ней компаний прошли обыски. Эту информацию «Реальному времени» сообщили в правоохранительных органах, уточнив, что обвинение Бильгильдеевой не предъявлено.

Дело возбуждено по материалам проверки оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. По версии правоохранителей, с июля 2013 года по май 2016-го директор одной из строительных фирм Казани заключила с 24 гражданами договоры об оказании услуг по организации и приобретении в их собственность земельных участков и подведения к ним инженерных коммуникаций. Условия не исполнила, деньгами распорядилась по собственному усмотрению. Об этом «Реальному времени» рассказала пресс-секретарь УВД Казани Мария Киямутдинова.

Речь идет о деятельности Бильгильдеевой в качестве директора и учредителя агентства недвижимости «Пассаж» и участках в Лаишевском и Верхнеуслонском районах.

Ранее арбитраж Татарстана приступил к рассмотрению заявления о банкротстве Бильгильдеевой по требованию ООО «Юридический центр «Перспектива», которому бизнес-леди задолжала 3 млн рублей. «У меня на сегодняшний день [денег] нет. Если бы были, мы бы уже сегодня принесли [в суд] квитанции об оплате. Но будет возможность — мы заплатим», — комментировала тогда ситуацию сама Рушания Бильгильдеева.