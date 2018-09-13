«Подозреваемые» в отравлении Скрипалей приехали в Солсбери ради осмотра собора

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Подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов подтвердили, что это их настоящие имена и фамилии. Они отметили, что ездили в Солсбери с туристическими целями.

«Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город», — сказал Петров в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян.

По словам Боширова, в Солсбери есть знаменитый во всей Европе собор, на который они хотели посмотреть.

«С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери», — приводит слова Петрова RT.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал о подозреваемых «по делу Скрипалей». По его словам, они являются «гражданскими» и «ничего там особенного и криминального нет» и попросил их выступить в СМИ.